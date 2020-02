Condemnat a 4 anys de presó per abusar d'un home que anava begut

Un home va reconèixer ahir haver-se aprofitat de l'embriaguesa d'un jove per fer-lo pujar a la seva furgoneta i abusar d'ell a Figueres.

La secció tercera de l'Audiència de Girona va jutjar-lo ahir, en una vista on aquest va admetre els fets i va demanar perdó a la víctima. Vist aquest extrem, la Fiscalia, que inicialment demanava 7 anys de presó per un delicte d'abús sexual, va rebaixar la pena a 4 anys de presó, una petició a la qual va adherir-se la també la pròpia defensa.

Els fets van tenir lloc el novembre de 2017 entre les set i les nou del matí, mentre l'acusat, F.S.Q.M., que treballava de repartidor, conduïa una furgoneta pels voltants del carrer nou i el carrer de Sant Pau de Figueres. En un moment donat va veure la víctima caminant per la via pública en un estat d'embriaguesa «evident».

Llavors va aturar el vehicle i amb la voluntat de tenir relacions sexuals amb la víctima es va oferir a portar-la. Després d'una estona circulant per la ciutat, el jove va quedar en estat de semiinconsciència, un fet que l'acusat va aprofitar per dur-lo a la zona de càrrega del vehicle i abusar d'ell.

L'acusat va admetre haver-li fet diversos tocaments, a més d'haver-li practicat una fel·lació. Quan la víctima va recuperar lleugerament la consciència, va expressar el seu rebuig a l'agressió i li va demanar que el tornés a dur allà on l'havia recollit, una petició a la qual l'altre accedí.

El ministeri fiscal demanava set anys de presó per a l'acusat, però davant el reconeixement de culpa va rebaixar la petició a la meitat. Per la seva banda, la defensa demanava l'absolució del seu representat, però finalment es va adherir a la petició de la Fiscalia, juntament amb la demanda d'indemnitzar la víctima amb 5.000 euros pels danys morals ocasionats. A més, també han sol·licitat 5 anys de llibertat vigilada, i la prohibició d'acostar-se i comunicar-se amb el perjudicat durant 5 anys.

El judici es va limitar a la declaració de l'acusat, que va admetre els càrrecs, i a la de la víctima, que va ratificar a la declaració judicial feta arran de la denúncia. Per aquest motiu, ambdues parts van renunciar a la resta de proves testificals.

El cas és que la causa ha quedat vista per a sentència, que molt probablement serà amb els pronunciaments demanats per ambdues parts. L'acusat va voler fer ús del seu dret a l'última paraula per demanar disculpes a la víctima i assegurar que n'està «molt penedit».