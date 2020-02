Detingut quan fugia després d'agredir una dona al Gran Jonquera

Els Mossos d'Esquadra van detenir el diumenge 9 de febrer un home, de 25 anys i nacionalitat francesa, com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació a una dona al centre comercial Gran Jonquera Outlet & Shopping. Les imatges de l'incident s'han fet virals i s'hi veu l'agressió que va patir la víctima quan el lladre intentava robar-li la bossa de mà.

Els fets van passar pels volts de dos quarts de nou del vespre i va poder ser enxampat després d'una persecució pel centre comercial i gràcies a la intervenció dels testimonis. La víctima va ser atesa a l'hospital de Figueres, però no va requerir ingrés.

En el vídeo es veu com un home surt amb la caputxa posada d'un dels establiments i estira la bossa de la víctima, una dona de mitjana edat. La forta estrebada la fa caure a terra i és arrossegada uns metres. Clients i treballadors intenten aturar el robatori i, després de forcejar, el lladre fuig corrents. Al final del vídeo l'home cau estès a terra i és envoltat per la gent, que impedeix que marxi. En l'incident hi van intervenir els serveis de vigilància del Gran Jonquera, però el lladre va aconseguir escapolir-se'n.

El que no van captar les imatges és com els Mossos d'Esquadra van arrestar-lo poc després. Dispositius d'ARRO que es trobaven a la zona fent tasques de prevenció van personar-se a la porta, avisats pel centre, i van arrestar el presumpte autor quan fugia.