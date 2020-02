Llibertat provisional per al porter detingut per la mort d'un home a Figueres

El jutjat d'instrucció 1 de Figueres ha deixat en llibertat provisional el porter del bar El Toc detingut per la mort d'un home per un cop de puny. La causa està oberta per homicidi imprudent. El detingut ha passat avui a disposició judicial. Segons fonts de la investigació, cap a dos quarts de quatre de la matinada de diumenge la víctima va intentar sortir al carrer amb un got de vidre. Hi va haver un enfrontament amb el porter quan ho va voler impedir. Durant la disputa, la víctima va colpejar el controlador d'accés a la cara amb el vas i, aleshores, el porter li va clavar un sol cop de puny que el va fer caure a terra. La víctima es va colpejar el cap contra la vorera i va quedar inconscient. Va morir hores després a l'hospital Trueta.