Robatori d'un rolex. Dues dones assalten i agredeixen un home de 80 anys

La policia està buscant qui hi ha darrere d'un robatori violent a Empuriabrava. La víctima, un home de 80 anys, va acabar sense el rellotge Rolex i el braçalet que portava. Se sospita que darrere del robatori amb violència i intimidació hi ha dues dones que formen part d'una banda que es dedica a aquest tipus de fets delinqüencials i que ha comès actes similars en municipis de la Costa Brava. La banda usa sobretot el mètode de l'abraçada per sostreure rellotges cars i joies.

Els fets es van produir el 28 de gener, quan l'home es trobava davant de casa seva amb el cotxe. Dues dones, sospitosament amables, li van obrir la porta del vehicle i el van assaltar amb la clara intenció de robar-li el que duia als canells: un rellotge Rolex i un braçalet. L'home es va resistir a l'assalt però va acabar amb ferides als braços. Les dues dones van fugir un cop van obtenir el seu botí, mentre que la víctima va ser traslladada pel SEM a un centre de salut, on va estar ingressada dues hores a urgències. La víctima, atesa per la Policia Local de Castelló en un primer moment i, després, pels Mossos de Roses, va descriure les assaltants. Se sospita que són dues dones de nacionalitat romanesa: una d'elles és morena i l'altra va tenyida de ros. Tenen entre 25 i 30 anys. Se sospita que poden ser les que van perpetrar un assalt l'estiu passat a Platja d'Aro.