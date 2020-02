Condemnats per crear un club de cànnabis a Figueres com a tapadora per traficar

L'Audiència de Girona ha condemnat tres homes que van crear un club de cànnabis a Figueres per fer-lo servir com a tapadora per traficar amb marihuana i haixix. Segons han admès al judici, l'any 2013 van fundar la societat CBHC (Costa Brava Hemp Club) amb la "veritable intenció" de dedicar-se a la producció i venda d'estupefaents i es van dividir els càrrecs directius de president, tresorer i secretari. A través del club situat al carrer Progrés, van abastir gairebé 2.000 "socis". S'enfrontaven a penes de fins a 7 anys de presó però la fiscalia i la defensa han arribat a un acord per aplicar una atenuant molt qualificada de dilacions indegudes en tots els delictes perquè la causa ha trigat més de cinc anys en arribar a judici.

A un d'ells, li han imposat 1 any i 9 mesos de presó i multa de 10.080 euros per un delicte contra la salut pública amb una agreujant de reincidència i un delicte d'associació il·lícita. El tribunal ha condemnat els altres dos, que no tenien antecedents, a 1 any i 7 mesos de presó i multa de 10.080 euros pels mateixos delictes però sense l'agreujant.

La secció tercera de l'Audiència de Girona també condemna l'associació CBHC com a persona jurídica a pagar una multa de 16.000 euros per un delicte contra la salut pública i ordena la dissolució de la societat.

Cap dels acusats haurà d'entrar a presó amb la condició de no delinquir durant els pròxims 3 anys dos d'ells i 4 anys el que té antecedents.