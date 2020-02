Cara a cara entre alcalde i veïns per la inseguretat a Empuriabrava

Les ocupacions il·legals i els robatoris a Empuriabrava van enfrontar ahir els veïns i l'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell (ERC), durant una trobada convocada per l'Ajuntament. Més de 250 afectats, entre els quals hi havia residents i propietaris de negocis, van omplir a vessar la sala de l'hotel Xon's Platja, on se celebrava la reunió, i van fer visible el seu enuig per la situació que pateixen. Per la seva banda, l'alcalde va defensar que s'abordaran mesures urgents per posar-hi remei i va demanar la col·laboració ciutadana.

Güell va iniciar la seva intervenció amb la lectura del comunicat que l'Ajuntament va emetre dimarts fruit de la Junta de Portaveus i on es va acordar prendre mesures per erradicar les ocupacions il·legals. Al respecte, ahir va avançar les últimes dades policials referents a aquest 2020. En aquest mes i mig, la Policia Local ha fet 15 actuacions per robatori, 15 més per ocupacions d'habitatges, 24 actuacions per discussions i amenaces i 43 per alarmes de seguretat en domicilis i negocis.

Però Güell també va concretar que entre el 16 de gener i el 7 de febrer s'han fet operatius conjunts de desocupació d'habitatge, entre Policia Local, Mossos d'Esquadra i Policia Nacional, en relació amb les bandes organitzades a les quals s'atribueixen els incidents. «Van ser unes actuacions importants i decisives», va concloure l'alcalde i es van tancar amb 17 detencions i 14 vehicles comissats.

Indignació veïnal

Per als veïns, però, aquestes xifres són insuficients, i és que en el torn de paraula posterior van deixar clar el seu malestar. Les seves intervencions reclamaven «mà dura» contra les ocupacions il·legals, que en el cas d'Empuriabrava afecten majoritàriament segones residències. «Què hem de fer, anar a un hotel?», preguntava retòricament un veí a l'alcalde, que responia que no existeix «una solució màgica».

Alguns dels assistents també van proposar la intervenció d'empreses de desocupació d'immobles, una pràctica polèmica que, segons Güell, l'Ajuntament «no pot ni ho ha de fer». D'altres eren partidaris d'«entrar per la força» i alguns van manifestar que no dubtarien a enfrontar-s'hi sense témer per la seva vida.

Col·laboració ciutadana

La instal·lació de més càmeres de seguretat, els controls policials i l'elaboració d'un cens d'ocupacions il·legals també van ser algunes de les solucions plantejades per l'alcalde.

De fet, Güell va insistir en les actuacions preventives, va demanar als ciutadans que alertessin de qualsevol moviment sospitós i que s'evitessin les publicacions alarmistes a les xarxes socials, que, al seu parer, deterioren la imatge del municipi. Les ocupacions il·legals són «difícils de resoldre», tal com va constatar Güell, qui va alertar que la problemàtica és extensiva a tot l'Estat i que seria necessari canviar la llei vigent.