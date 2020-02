Un dispositiu policial a la zona oest de Figueres aixeca 19 denúncies

La Guàrdia Urbana de Figueres i els Mossos d'Esquadra van realitzar ahir a la tarda un dispositiu conjunt de seguretat ciutadana amb suport caní a la zona oest. Aquest és un dispositiu preventiu dels que es fan de forma regular.

El resultats d'aquest operatiu policial va ser l'aixecament de 15 denúncies per diverses infraccions administratives (permís de circulació caducat, manca d'assegurança del vehicle, alteració de l'ordre públic o no portar casc) i 4 actes per consum de substàncies estupefaents.