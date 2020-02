Perseguit i enxampat amb 80 quilos de droga oculta al camió

La Policia Nacional va localitzar 80 quilos de marihuana en un doble fons al remolc d'un camió que circulava per l'AP-7 a l'altura de la Jonquera, el passat 8 de febrer. El transportista va intentar evitar un control dels agents al peatge de l'autopista proper a la frontera, a la Jonquera. Els agents van interceptar-lo a l'altura de Figueres Sud. Durant la inspecció al vehicle, els gossos de la unitat canina van detectar la droga que estava amagada en el doble fons, segons ha informat la Policia Nacional.

La droga eren vuitanta paquets plastificats d'un quilo cadascú.

El detingut és un ciutadà espanyol propietari i conductor del camió que es dirigia a França. Va ser denunciat per un delicte contra la salut pública.

Els policies nacionals que estava realitzant el control a la Jonquera el 8 de febrer van haver de perseguir el vehicle amb l'ajuda d'altres patrulles de suport. Com que sospitaven que portava drogues, hi van fer intervenir la unitat canina.

Va detectar la droga al terra del remolc. Davant les evidències, van traslladar el vehicle a les dependències policials per a una inspecció a fons. Mitjançant una obertura s'accionava un sistema de doble fons al terra del camió, on s'ocultava la marihuana.

El camioner detingut va passar a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.

El jutge va decretar el seu ingrés en presó preventiva.

El dispositiu s'emmarca en el pla de lluita contra els grups organitzats itinerants.