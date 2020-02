Busquen l'autor d'un atropellament a un avi de 84 anys a Figueres que va fugir

La Guàrdia Urbana de Figueres busca l'autor de l'atropellament a un home de 84 anys al barri del Culubret, al carrer Avinyonet, que va fugir. Els fets van passar dijous pels volts de dos quarts de vuit del vespre a l'altura del número 124, en un punt proper a l'encreuament amb el carrer Doctor Fleming. L'home va ser traslladat a l'hospital de Figueres, on ahir estava ingressat amb diverses fractures. En el moment de tancar aquesta edició, la Guàrdia Urbana ho investigava per trobar-ne l'autor.

Segons fonts properes al cas, l'home creuava el carrer, en un punt on no hi ha cap pas de vianants, acompanyat del seu gos, quan un cotxe que feia maniobres l'hauria fregat amb el lateral del vehicle.

La víctima, d'edat avançada, va caure a terra i a causa de l'impacte va patir diverses fractures. El conductor no es va aturar a socórrer la víctima i es va donar a la fuga. Diversos testimonis van presenciar els fets.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va rebre l'avís a les 19.39 hores. S'hi van desplaçar dues ambulàncies i l'home va ser traslladat en estat menys greu a l'hospital de Figueres, on ahir estava pendent de passar a planta. Les fractures no són greus, segons fonts del centre, però a causa de l'edat avançada romandrà ingressat uns dies més a l'hospital.

La Guàrdia Urbana busca indicis per enxampar la persona implicada i s'estan visionant les imatges captades per les càmeres de vigilància. Es dona el cas que el carrer Avinyonet és un dels punts de Figueres on n'hi ha d'instal·lades a la via pública.