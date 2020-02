La família de l'home mort per un cop de puny a Figueres busca testimonis dels fets

Els familiars de Jordi Rubio, l'home de 52 anys que aquest cap de setmana passat va morir arran d'un cop de puny a l'exterior del bar El Toc de Figueres, busquen testimonis que ajudin a esclarir què va passar la matinada del diumenge 16 de febrer. Es tracta d'una zona d'oci nocturn molt concorreguda els caps de setmana, per això la família creu que algú va haver de presenciar l'incident amb el porter del pub, a qui els Mossos d'Esquadra, que investiguen el cas com a homicidi imprudent, el van detenir com a presumpte autor del cop de puny que va deixar inconscient la víctima.

En un comunicat, la família fa una crida a la col·laboració ciutadana per tal que qualsevol persona que tingui informació del succés, els ho faci saber. «Per molt irrellevant que us sembli, qualsevol acte dut a terme en aquella zona abans, durant i després de l'incident ens podria ser de molta utilitat», asseguren. «En aquests moments necessitem l'empatia de la població, li podria passar a qualsevol dels vostres éssers estimats», conclou el comunicat.

El fill de la víctima, Jordi Rubio Ariza, ha explicat a Diari de Girona que els sanitaris que van atendre el seu pare al lloc dels fets els van traslladar que hi havia molta gent a la zona. «Algú ha de saber alguna cosa i estem a l'espera que decideixi explicar-ho», diu Rubio. La víctima era d'Avinyonet de Puigventós i treballava en el sector de la construcció.



Llibertat provisional

Aquest dimecres, el jutjat d'instrucció 1 de Figueres va deixar en llibertat provisional el porter del bar i la causa està oberta per homicidi imprudent. Segons fonts de la investigació, cap a dos quarts de quatre de la matinada de diumenge, la víctima i el porter van tenir una disputa durant la qual l'agredit hauria colpejat el guarda d'accés a la cara amb un got quan va intentar sortir al carrer amb el vas de vidre i el porter li ho va intentar impedir. Aleshores, el treballador del local li va etzibar un cop de puny que el va fer caure al terra. Arran de la caiguda, es va colpejar el cap contra la vorera, va quedar inconscient, i va morir hores després a l'hospital Trueta com a conseqüència d'una hemorràgia causada per un traumatisme cranioencefàlic.