El corb marí emplomallat resisteix el pas del temporal al Parc Natural de Cap de Creus

El Parc Natural de Cap de Creus ha informat que el darrer cens d'aus aquàtiques ha permès constatar que el temporal Gloria no ha afectat sensiblement la crida del corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis ssp. desmaresti) i s'ha registrat la segona xifra més alta de la història d'aquesta espècie al parc.

El cens ha xifrat en 40 exemplars, només superada l'any passat amb 43. A més, hi ha un mínim de sis parelles nidificants covant al niu, al Cap Norfeu i al sector sud.

En total, s'han comptabilitzat 1296 ocells aquàtics, sobretot gavians argentats, amb 8585 individus, seguits de 176 baldrigues mediterrànies.

Malgrat el temporal ha tingut poca afectació sobre el corb marí, des del departament de Territori i Sostenibilitat han informat que algunes parelles s'han vist forçades a canviar de niu i n'han abandonat alguns de zones més baixes.

Per exemple, les aus han abandonat el primer niu que va ocupar l'espècie al parc que s'ha estat utilitzant durant dècades.

En canvi, ha criat en llocs on des del 2017 no ho feia, com la punta de la Figuera.

El corb marí emplomallat és un ocell que a Catalunya només cria als litorals rocallosos de l'Empordà i la Selva.