Figueres frena l'eruga del boix en diferents espais de la ciutat

L'ajuntament de Figueres ha aconseguit frenar l'eruga del boix a espais com el cementiri de Figueres, els jardins Enric Morera i la plaça de l'Estació.

L'eruga del boix (Cydalima perspectalis) és una plaga invasora que està devastant boixedes naturals i enjardinades de tota Catalunya. Originària d'Àsia, aquí no té depredadors naturals i per tant, la seva expansió és molt difícil de contenir. Per aquest motiu, l'àrea de Serveis Urbans de l'ajuntament de Figueres es va posar com a objectiu lluitar contra aquesta eruga per frenar que avancés dins de la ciutat amb mètodes de lluita integrada.

Així s'han pogut frenar i recuperar bordures de boix centenàries al cementiri, al Parc Bosc, la plaça de l'Estació, la Rambla i Enric Morera.

Per a eliminar-la s'han utilitzat productes amb oli de crisantem, bactèries naturals que es troben al sòl i s'utilitzen com a pesticida natural, fermentats naturals a base d'aquest bacteri i per últim lloc, vespes parasitoides d'ous d'eruga, ha informat l'Ajuntament.