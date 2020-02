Figueres trasllada l'Embarraca't a la plaça Catalunya i elimina les barraques d'entitats

El nou model d'Embarraca't de Figueres ja té ubicació: la plaça Catalunya, en ple centre de la ciutat, es convertirà en l'escenari de la programació de concerts de les Fires i Festes de la Santa Creu els propers mesos d'abril i maig, segons ha pogut saber Diari de Girona. En aquest espai confluiran tant els concerts de la programació jove, que fins ara se celebraven a la plaça Europa, així com els destinats a un públic més madur, que ja es programaven a l'envelat de plaça Catalunya. L'objectiu és el de crear un únic espai on concentrar l'activitat musical, trencar amb l'anterior model i crear un nou estil de festa major. Així, hi confluiran els concerts per a joves, però també activitats diürnes i el ball per al públic més madur.

L'Embarraca't com a tal desapareix i el canvi de model també implica l'eliminació de les barraques que gestionaven cadascuna de les entitats participants; a diferència del que s'havia fet fins ara es crearà un nou sistema de gestió que s'està acabant de concretar. A més, la instal·lació de barraques està condicionada també per la manca d'espai de plaça Catalunya. Aquest nou model és la culminació del procés de debat iniciat per l'Ajuntament, el Consell Local de Joventut de Figueres (CLJF) i les entitats.

En edicions passades, ja s'havien programat activitats diürnes, emmarcades en l'intent de canviar el model i de diversificar el públic i l'oferta a l'espai de l'Embarraca't, com ara l'any 2017, quan la plaça Europa va acollir una festa holi a les sis de la tarda i el concert de Gossos per a menuts, programat a les nou del vespre.



«Model obsolet»

El mes de novembre passat, el consistori va anunciar el canvi d'ubicació en constatar que la «sensació general» és que el model de l'Embarraca't és «obsolet» i que les entitats implicades «no veuen un retorn satisfactori». Precisament, el nou plantejament busca obrir l'esdeveniment a més públics, desvincular-lo estrictament de la programació nocturna i, de retruc, trencar amb la cultura de l'alcohol que s'havia instaurat darrerament als concerts de la Santa Creu.



Trasllat del mercat

Però el nou emplaçament obliga a traslladar els marxants del mercat setmanal que se celebra a la plaça Catalunya. Fins ara, la instal·lació de l'envelat no havia alterat el normal funcionament del mercat, però els concerts del nou Embarraca't ocuparan l'espai cobert i els marxants es reubicaran a carrers adjacents. La plaça Catalunya ja és l'escenari d'altres esdeveniments de transcendència per a la ciutat com el Festival Còmic i l'Acústica. L'Embarraca't es va iniciar el 1990 com una proposta alternativa impulsada per un grup de joves del teixit associatiu de Figueres. Els seus inicis es remunten a la plaça de la Palmera i la denominació d'Embarraca't no es va utilitzar fins al 1994. Va passar per la zona de l'actual Font Lluminosa, l'antiga fàbrica de Talc i el clos de Fires, l'any 1996, d'on no ha tornat fins aquest 2020. S'hi ha estat 25 anys.