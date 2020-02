Apareix un gran silur al pantà de Boadella per primer cop

Per primera vegada en els seus quaranta anys d'història s'acaba de documentar la presència del silur al Pantà de Darnius Boadella, la qual cosa confirma els pitjors presagis llançats pels experts en biologia fluvial i els col·lectius ecologistes sobre el perill de la introducció d'espècies perilloses a l'embassament empordanès. La troballa del cadàver d'un exemplar d'1,70 metres de ' Siluris glanis' ha estat feta al peu de la presa. L'animal hauria passat per alguns dels sortidors que permeten el desembassament d'aigua o del cabal generador d'energia. El silur és un peix depredador procedent del centre d'Europa i pot arribar a mesurar diversos metres.



L'any 2016, el figuerenc Lluís Benejam, doctor en biologia i professor de la Universitat de Vic, ja va alertar en un article publicat en el Setmanari de l'Alt EMPORDÀ de la necessitat d'extremar la prevenció en el Pantà per a evitar la introducció d'espècies perilloses, entre elles el musclo zebrat i peixos potencialment destructius cap a la fauna autòctona, com ara el silur. A l'embassament fa anys que hi han aparegut diversos animals exòtics o forans que s'han adaptat bé a les seves aigües, com ara les tortugues de Florida o altres peixos. L'alerta sobre aquestes introduccions il·legals també ha estat exposada en diverses ocasions per l' Iaeden-Salvem l'Empordà. A la comarca, el darrer cas de magnitud important ha estat l'arribada del cranc blau al Fluvià i els Aiguamolls.





(1/2) Portem anys advertint, com en aquest article a @emporda_info d'en Lluís Benejam del 2016, que l'embassament Darnius-Boadella és el principal focus d'entrada i expansió d'espècies exòtiques a tota la península. Ara ha arribat el silur. https://t.co/BuVxMazzo3 pic.twitter.com/0gmRKjjVYB — Aquatic Ecology UVic (@UVicAquatic) February 25, 2020