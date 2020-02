Condemnen a sis anys de presó el veí de l'Escala que es descarregava i compartia pornografia infantil

L'Audiència de Girona imposa una pena de sis anys de presó al veí de l'Escala que es descarregava i compartia pornografia infantil per Internet. El tribunal condemna Jonatan Mateos per un delicte de corrupció de menors agreujat per la gran quantitat d'arxius que tenia -1.570 fotografies i vídeos i 363 arxius més en fase de descàrrega- i perquè en les imatges apareixen menors sent objecte de "violència sexual explícita". La sala li aplica una atenuant de dilacions indegudes perquè la fiscalia va trigar divuit mesos a fer l'escrit d'acusació. Una investigació de la Policia Nacional va seguir el rastre dels fins a la IP del seu ordinador i, segons la sentència, el mateix acusat va reconèixer que eren seus durant l'escorcoll, el gener del 2017.

La sentència de la secció tercera de l'Audiència de Girona, de la qual ha estat ponent el magistrat Ildefons Carol, conclou que l'acusat, veí de l'Escala (Alt Empordà) de 27 anys, es va descarregar i va posar a disposició de tercers nombrosos fitxers amb pornografia infantil. "Hi figuraven vídeos i fotografies explícites de menors d'edat –amb edats clarament inferiors als tretze anys- exhibint-se despullats en actituds sexuals i duent a terme pràctiques sexuals de tota mena amb persones majors d'edat", recull la sentència.

A més, el tribunal remarca que en alguns d'aquests arxius, hi apareixen homes adults amb "nenes d'escassos anys d'edat". Segons la resolució, l'acusat utilitzava un ordinador personal amb dues torres i també emmagatzemava la pornografia infantil en quatre discos durs.

Una investigació de la Policia Nacional va seguir el rastre d'arxius fins a la IP de l'acusat i l'entrada i escorcoll al domicili de l'Escala va tenir lloc el gener del 2017. Al material informàtic intervingut, hi van trobar un total de 1.570 imatges i vídeos de pornografia infantil i 363 arxius més en fase de descàrrega.

"L'acusat era conscient de que, en mantenir els esmentats arxius a la carpeta del programa on els descarregava, estava compartint-los amb altres usuaris de la xarxa", conclou la sentència.

A l'hora de condemnar-lo, el tribunal recull les declaracions al judici dels policies que van fer el registre i que van assegurar que el processat va confessar espontàniament que la pornografia era seva.

A la sala de vistes, l'acusat ho va negar i va dir que l'ordinador era d'ús "familiar" i que almenys dues persones més –el seu pare i la parella de l'acusat- hi tenien accés perquè convivien en el moment de la detenció. El tribunal afirma que "no pot donar cap crèdit" a aquesta versió dita "només amb intenció exculpatòria".

De fet, la sentència qualifica la tesi "d'inversemblant" perquè no va ser fins al judici que ho va dir: "La reacció normal de qualsevol persona que es veu acusada d'un delicte que no ha comès es advertir-ho als investigador o al jutge instructor". "Jonatan Mateos ha callat fins al judici oral", afegeix la sentència.

La fiscalia sol·licitava 7 anys de presó. Finalment, l'Audiència de Girona l'ha condemnat a 6 anys per un delicte de corrupció de menors, en la modalitat de difusió de material pornogràfic de notòria importància en el que els menors són objecte de violència explícita. El tribunal li aplica una atenuant de dilacions indegudes perquè la fiscalia va trigar divuit mesos a fer l'escrit d'acusació. També li imposa 6 anys de llibertat vigilada.