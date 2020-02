Descarten que 4 persones que van anar a l'hospital de Figueres tinguin coronavirus

Quatre persones van ser ateses ahir a l'hospital de Figueres després que hi acudissin per por de tenir el coronavirus.



Entre aquestes hi ha dos alumnes d'un institut de Figueres. Els escolars van arribar fa pocs dies d'Itàlia i van fer un recorregut per diverses ciutats.



Les altres dues persones que van anar a l'hospital comarcal són un home que havia viatjat a Singapur i una dona italiana que acabava de tornar del seu país feia uns dies.



Fonts del centre sanitari asseguren que cap dels casos presentava els símptomes -cap tenia febre- i que ni se'ls va arribar a fer les proves, perquè ja es va poder descartar que no podia ser coronavirus.



Amb tot, l'hospital tal com mana el departament de Salut va seguir els protocols i per tant, quan arriba algú al centre sanitari dient que pot tenir aquesta malaltia, se l'aïlla i se l'atén segons el protocol previst. El personal sanitari també s'ha de protegir fins que es descarta que tingui el Covid-19.



Després de tenir els pacients en observació, aquesta nit i matinada han tornat a casa seva.



Des del departament de Salut, asseguren que no hi ha cap cas a Girona i que només es notificarà casos que siguin positius.



Alarma

Les dues persones de Figueres que havien viatjat a Itàlia i presentaven símptomes, han donat negatiu després d'haver-los fet la prova de coronavirus — Agnès Lladó Saus ?? (@ALladoSaus) February 26, 2020

Els últims dies fruit de la situació d'alarma social per aquest virus, l'hospital ha rebut moltesde gent que creu que pot patir el virus i que pregunta si el pot tenir perquè per exemple ha marxat de viatge durant uns dies.L'alcaldessa de Figueresaquest matí també ha fet un tuit informatiu de la situació a la ciutat.