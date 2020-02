Una dona estafa més de 50.000 € en benzina a l'empresa de transports on treballava

La secció tercera de l'Audiència de Girona va jutjar ahir una dona que va reconèixer haver estafat més de 50.000 euros en benzina a l'empresa de transports on treballava. La causa inclou un segon acusat, que actualment es troba en situació de rebel·lió processal, que feia serveis a l'empresa com a autònom, i amb qui va conxorxar el desfalc que va iniciar-se el febrer de 2013 fins al mateix mes de l'any següent. Les parts van acordar 21 mesos de presó per a l'acusada, A. I. P., que no haurà de complir si no delinqueix els pròxims tres anys, i també haurà de fer-se càrrec dels 51.240 euros estafats en concepte de responsabilitat civil.

Els escrits d'acusació situen el desfalc a l'estació de Servei de Vilamalla, on el segon processat emplenava el dipòsit a compte de l'empresa fent-se passar per treballador assalariat gràcies a matrícules falses que l'acusada li havia facilitat. De fet, per la seva condició d'autònom, s'havia de fer càrrec d'aquesta despesa. Amb tot, gràcies al càrrec dins l'empresa que ocupava la processada al departament jurídic, li aconseguia serveis de transport «rendibles» sense posar-ho en coneixement de l'empresa. Després li facilitava documentació del vehicle i un duplicat de la matrícula acreditada per l'empresa per emplenar el dipòsit, que l'altre utilitzava per fer-se passar per treballador. L'acusació particular assenyala que la processada es lucrava dels guanys que el transportista rebia pels encàrrecs que li aconseguia.

La Fiscalia reclamava cinc anys de presó per un delicte de falsedat de document oficial necessari per cometre una estafa agreujada. Per la seva banda, l'acusació demanava entre quatre i vuit anys de presó, que finalment s'han reduït gràcies a l'aplicació d'un atenunant per dilacions indegudes. De fet, la causa ha estat paralitzada durant sis anys en fase d'instrucció i ja es va suspendre a finals de l'any passat per un problema d'agenda.

La condemnada haurà de pagar en el pròxim any i mig un total de 52.861,0618 euros a l'empresa afectada. També s'haurà de fer càrrec dels costos del judici. La sentència és ferma.