Sant Pere alerta sobre un insecte invasor que pot ser un «desastre» per als cultius

L'Ajuntament de Sant Pere Pescador ha enviat un avís a la població perquè estigui alerta davant la presència d'un insecte invasor, el bernat marbrejat, després de rebre un avís des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. L'alcalde, Agustí Badosa, explica que es vol evitar que hi hagi una plaga que «pot fer desastres als cultius de poma». El municipi cull anualment 20 milions de quilos de poma.

L'insecte és el bernat marbrejat ( Halyomorpha halys) i afecta els conreus. Accedeix a l'interior dels habitatges per refugiar-se a l'hivern. Apareix des de fa uns anys i s'intenta evitar que es converteixi en una plaga. Afecta arbres fruiters i ornamentals, cultius hortícoles i extensius.

Des de l'Ajuntametn expliquen que quan s'acaba l'hivern surt de les cases per colonitzar jardins, horts i fruiters. S'han de recollir els insectes, per exemple, amb un aspirador, instal·lar mosquiteres i donar avís si se'n veuen.

L'alcalde ha informat que l'avís ha vingut des de l'àrea de medi ambient del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, del servei de control de plagues.«Per part nostra, que estem a zona de cultiu de pomeres, ens van dir que estiguem al cas, perquè si entra de manera massiva pot fer desastres», diu Badosa. Per això l'Ajuntament ha decidit fer arribar la informació a la població pels canals municipals perquè estiguin alerta.

D'exemplars d'insectes se n'han trobat altres anys, però fins ara no s'han estès. Però l'alcalde insisteix que «és molt important que estiguem alerta». Actualment no hi ha cap tractament que sigui gaire efectiu per eliminar-los, per això entenen que la prevenció és essencial. Sant Pere Pescador i Torroella de Montgrí són els principals productors de poma de Girona. Només al municipi de l'Alt Empordà es cull anualment una xifra d'uns vint milions de quilos.

Si l'insecte es veu amenaçat, desprèn una forta olor. No pessiga les persones ni els animals.