Busquen el fill per una estafa a Figueres i descobreixen que la mare és fugitiva

La Policia Nacional ha detingut una fugitiva a Figueres que s'enfrontava a 10 anys de presó per tràfic de drogues a França. Durant la mateixa operació policial, la Policia Nacional també ha arrestat el seu fill, que estava investigat per una estafa a internet de 4.000 euros. A l'inici de l'operatiu, es buscava el fill de 25 anys i, finalment, els agents van descobrir que la mare, de 43, era fugitiva.

Tot es remunta al 12 de febrer, quan agents de la comissaria de la Policia Nacional de Figueres van detenir dos ciutadans estrangers a Figueres, un dels quals estava sent investigat per la seva presumpta relació amb una trama d'estafes bancàries comeses telemàticament. La investigació va començar arran d'una denúncia presentada a Antequera (Andalusia) per una estafa a un particular, per un import de 4.000 euros comesa pel mètode de phishing.

El phishing és un sistema molt utilitzat per delinqüents cibernètics per estafar i obtenir informació confidencial de forma fraudulenta, com pot ser una contrasenya o informació detallada sobre targetes de crèdit o una altra informació bancària de la víctima.

En el cas andalús, la persona era titular del compte corrent d'una entitat bancària espanyola, on diversos clients haurien resultat víctimes d'aquest tipus de fraus. Seguint el rastre dels fets denunciats a la localitat granadina, la Policia Nacional va poder determinar que un dels membres de l'entramat delictiu que estaria darrere d'aquesta estafa i que estaria residint a la província de Girona i que ho faria amb la seva mare.



710 grams de cocaïna

Fruit de les gestions per identificar l'investigat i de les persones amb les quals es relacionava, els policies van tenir coneixement que a la mare de l'encartat li constava en vigor una OEDE (Ordre Europea de Detenció i Lliurament) emesa per la Fiscalia de Carcassona, per tràfic de drogues, narcòtics i substàncies psicotròpiques, motiu pel qual havia de complir una pena de 10 anys de presó. Els fets que se li imputen i pels quals se la buscava es remuntarien a l'any 2013. El servei duaner de Tolosa va detectar un paquet i a dins hi havia un pot de gel per a massatge corporal que contenia 710 grams de cocaïna. Aquest paquet estava dirigit a la mare de l'estafador.

Fruit de la investigació duta a terme llavors per la policia francesa, va poder determinar que aquesta dona estaria relacionada amb una trama de prostitució establerta en aquest país i que els beneficis eren enviats a Colòmbia.

Després de perdre'n el rastre i no presentar-se als requeriments judicials a França, finalment va ser localitzada i detinguda a Figueres i ha entrat a presó. L'operació ha estat desenvolupada per la Brigada Local de Policia Judicial de la Comissaria de Figueres.