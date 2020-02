El govern de Figueres es queda sol en l'aprovació dels pressupostos

El govern de Figueres, amb majoria absoluta, es va quedar sol defensant el pressupost del 2020. El ple extraordinari de l'Ajuntament va aprovar ahir els comptes per a aquest 2020, de 59.697.501,18 euros, únicament amb els onze vots favorables de l'equip de govern (ERC, PSC, Canviem i Guanyem). Els deu regidors de l'oposició, Junts i Cs, hi van votar en contra després de retreure la despesa de l'àrea d'alcaldia, comunicació, càrrecs eventuals i el que consideraven una manca d'inversió en diverses àrees.

Els comptes creixen un 2,18% respecte l'any passat (de 58,4 milions) i inclouen 5,7 milions d'euros en inversions (un 27,29% més). L'alcaldessa, Agnès Lladó (ERC), va defensar que es tracta d'un pressupost «realista», per «posar ordre» i que obre la porta a una gestió «responsable i al servei dels figuerencs». S'incrementa la despesa en personal, amb set nous agents a la Guàrdia Urbana, cinc persones a la brigada municipal i dos tècnics municipals.

No s'apugen els impostos però la previsió d'ingressos contempla la venda de la casa Nouvilas, amb un preu de sortida d'1,1 milions d'euros, segons va explicar la regidora d'Hisenda, Maria Gratacós, i va apuntar que confien que la venda es pugui fer a l'alça. També es preveu el futur increment de la taxa d'escombraries un cop es resolgui el nou servei de neteja i recollida de residus. Durant el ple, l'alcaldessa va avançar que l'Ajuntament ha sortit del Pla d'Estabilitat Pressupostària (PEF), la qual cosa permet més autonomia financera.



Enganxada amb Junts i Cs

Des de l'oposició, els vuit regidors de Junts per Figueres i els dos de Cs hi van votar en contra, amb intercanvi de retrets amb l'alcaldessa inclosos. El portaveu de Junts i exalcalde, Jordi Masquef, va manifestar la dificultat de votar-hi negativament precisament perquè considera que els pressupostos del quadripartit són «continuistes» amb els seus. I és que gran part de les partides no són noves i es recuperen del mandat anterior.

Però finalment es van decantar pel «no» en no incloure cap de les dues propostes fetes pel grup: lectors de matrícules i la creació de l'oficina «Figueres 2030». «Era molt fàcil tenir un gest», va afegir.

Des de Cs, el regidor Héctor Amelló va carregar durament contra el pressupost, que va titllar de «continuista» però «pitjor que el l'anterior mandat».

«Hi ha despesa supèrflua sense justificar», va considerar el regidor, perquè segons els seus càlculs la despesa de l'àrea d'alcaldia augmentaria un 154% fruit de la contractació de personal eventual, així com la despesa en comunicació, que creixeria un 200%, «dels 116.000 euros anteriors als 227.000 actuals». Amelló també va acusar l'equip de govern de no invertir prou en Cultura, Educació, Joventut, Urbanisme i Promoció Econòmica.

Així mateix, Masquef també va criticar l'augment de personal eventual i les dedicacions exclusives dels regidors, juntament amb la reducció en partides d'enllumenat, promoció econòmica o la supressió de barreres arquitectòniques. «El que s'ha de tenir és morro i la terra és plana, senyor Casellas», va etzibar al vicealcalde, Pere Casellas (PSC).

Però, en resposta, l'alcaldessa va matisar que la lectura és esbiaixada perquè s'han «reagrupat partides» i que no es pot comprar un govern en minoria de cinc regidors amb els 11 edils actuals.



Menys que la sociovergència

Lladó va especificar que el 2016, quan CiU i PSC governaven amb 10 regidors, l'àrea d'alcaldia tenia una despesa d'uns 814.000 euros, i que aquest 2020 és de 750.000. «La diferència és bastant evident, vostè faci el discurs que vulgui perquè les paraules se les emporta el vent», va reblar en resposta a Amelló. «El que hem rebaixat del pressupost és la despesa supèrflua, hem eliminat el clientelisme i la barra lliure», va dir, i ho va exemplificar amb la supressió de l'aperitiu del Dissabte Transfronterer de les Matemàtiques, de 3.000 euros.

Respecte a les inversions, el pes més important se l'emporta, amb 1,5 milions d'euros, la construcció del nou pavelló esportiu al sector de l'Olivar Gran. De fet, el ple extraordinari d'ahir en va aprovar la plurianualitat fins al 2022. També s'inclou l'ampliació del centre Ferran Sunyer, la casa natal de Salvador Dalí, enllumenat i millores en equipaments esportius i reformes al Museu Empordà i del Joguet.