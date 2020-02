La plaça central del Parc Bosc es dedicarà a l'escriptora Isabel-Clara Simó

La plaça central del Parc Bosc es dedicarà a Isabel-Clara Simó. L'escriptora va exercir de professora a l'IES Ramon Muntaner de la ciutat, on també van néixer els seus fills. Va col·laborar amb la popular revista Canigó. La voluntat és dedicar-li aquest espai com a homenatge.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, explica que "la nostra voluntat és feminitzar el nomenclàtor municipal i que els noms de dona siguin molt més presents del que ho són. Vetllem perquè les noves denominacions de carrers, espais i equipaments públics prioritzin els noms de dones".

És una proposta de la Comissió del Nomenclàtor, així com també anomenar l'Escorxador a la Sala d'exposicions de la Casa Empordà. L'actual Casa Empordà està situada a la Plaça de l'Escorxador, nom que recorda el primer ús de l'edifici i que segueix essent utilitzat per la majoria d'habitants de la ciutat de Figueres per referir-se a l'edifici de la Casa Empordà. El primer escorxador d'aquell edifici és obra de Josep Roca i Broc, el 1846. L'objectiu és recuperar el topònim original a la sala d'exposicions. El regidor de Cultura, Alfons Martínez, explica que "amb la nova denominació recuperem el patrimoni a partir d'un equipament enquadrat en el seu moment com arquitectura industrial que es transforma, en part, en cultural".