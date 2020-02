Front comú d'entitats i veïns per evitar la reobertura de les mines de les Salines

Les entitats Iaeden Salvem l'Empordà, el Centre Excursionista Empordanès, l'Institut d'Estudis Empordanesos i diversos propietaris estan en alerta per la possibilitat que es reobrin les mines de talc de la zona de les Salines. Fan front comú per evitar que tiri endavant el projecte que ara està en estudi per l'impacte sobre el territori i l'economia sostenible de la zona. L'empresa Minerals Girona ha volgut manifestar que només està en estudi i que, en cas de fer-se, no es faria a cel obert, el que genera més impacte, sinó amb galeries. Les entitats demanen al Consell Comarcal de l'Alt Empordà i als ajuntaments que ho frenin.

Les mines de Santa Maria, el Ginebó i Castell estan situades a les Salines, un espai de gran interès natural i paisatgístic als termes de Maçanet de Cabrenys, Darnius i la Vajol. Van estar en funcionament fins a finals del segle passat.

Actualment són instal·lacions en desús, en mal estat, enmig d'un frondós paratge on l'antiga activitat va deixar petjada omplint de forats el terreny. Els veïns de la zona expliquen que sovint als caçadors els desapareixen gossos per aquest entorn. L'empresa Minerals Girona té en estudi la viabilitat mediambiental i econòmica per extreure de nou talc.

La portaveu de Salvem l'Empordà, Marta Ball-llosera, ha explicat que està previst com fa cinc anys portar-hi a terme sondejos. L'explotació es pot fer a cel obert o bé amb l'excavació de galeries. Per a Ball-llosera només seria viable si es fa a cel obert, el que adverteixen generaria «un impacte paisatgístic, social i econòmic» per un territori on s'està fent una gestió sostenible. I ha advertit que «ens negarem totalment que aquestes actuacions siguin viables al territori» per tal que «quatre rics facin negoci en un entorn natural». Al paratge hi ha quatre o cinc masos aïllats, alguns on treballen des de fa anys.

Un dels propietaris, Josep Rigau, posava de manifest que va arribar-hi fa 36 anys i han estat ells els que han posat en condicions els boscos i fet arribar la llum». Si hem de continuar al rerepaís fent de jardiners, aquests no poden ser-hi», ha dit. Tenen molt clar que «mai ens rendirem, això no es farà».

Entitats i propietaris temen que es pugui maquillar de sostenible un projecte que atempti contra un entorn de gran interès paisatgístic i deixin les muntanyes «com un formatge gruyère». Les poblacions afectades tenen un model de turisme sostenible que es basa en activitats lligades al paisatge i al territori que se'n veuria afectat.

Tindria un fort impacte ambiental, paisatgístic -perquè es veuria de diferents punts- també amb l'obertura de camins, l'alteració i funcionament dels aqüífers, entre d'altres.

Per tot plegat rebutgen l'explotació de les mines en un comunicat signat per totes les entitats i propietaris on també demanen als departaments de la Generalitat on s'ha de tramitar, al Consell Comarcal de l'Alt Empordà i als ajuntaments que no ho permetin i es posicionin a favor de la conservació del territori «en comptes de donar suport als interessos econòmics privats a costa del nostre territori».



L'empresa defensa el projecte

L'empresa Minerals Girona té l'objectiu de millorar les matèries primeres i deixar-les d'importar. Insisteix, però, que són una empresa amb el màxim respecte a la natura i que «mai s'ha previst ni s'ha pensat en una explotació ni extracció a cel obert, sinó que sempre s'ha parlat de mineria interior, subterrània, que són sostenibles i no tenen impacte al territori». Tampoc es preveu cap instal·lació industrial.