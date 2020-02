Roben a les instal·lacions del club de futbol Vila-sacra

Uns desconeguts han assaltat les instal·lacions del club de futbol Unió Esportiva Vila-sacra i han perpretat un robatori que ha deixat les oficines, a part de destrossades, "pelades".

Els lladres s'han endut diners, begudes, aliments, ordinadors portàtils i roba esportiva. Aquest dijous, 27 de febrer, quan el responsable del manteniment del camp ha arribat al matí a les instal·lacions, s'ha trobat els dos portals d'accés forçats. I, segons fonts del club, els panys són de ferro massís, per la qual cosa les mateixes fonts pressuposen que els autors hi van arribar proveïts d'eines adequades per trencar-los. També sospiten que el robatori es va produir la matinada anterior.

A mesura que avançava per la part edificada de l'equipament esportiu, l'encarregat del camp anava trobant totes les portes esbotzades. Primer, en una sala on hi ha les màquines de begudes, aliments i cafès, les tres rebentades i buides. "S'han endut els diners que hi podia haver en cadascuna de les màquines i tots els productes que hi havia", ha relatat un dels responsables del club. L'altra part per on els lladres també han deixat el seu rastre és una habitació on es guarda el material, i d'on han desaparegut nombroses peces de roba esportiva, principalment samarretes i dessuadores que estaven en capses.

Finalment, les oficines estaven potes enlaire, amb tot de papers, caixes i materials llançats per terra, mobles moguts i l'absència dels ordinadors portàtils dels quals disposava el club a les seves instal·lacions. "Tot obert, tot fet malbé, tot destrossat", amb aquestes paraules s'expressava un dels membres de la Unió Esportiva Vila-sacra.

El club ha denunciat el robatori amb força als Mossos d'Esquadra i dijous mateix, a mig matí, una patrulla s'hi ha personat per recollir proves i iniciar una investigació, per intentar identificar els responsables d'aquest estrall.