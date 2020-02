Exhibeix un matxet en una baralla i acaba ferit al cap pel llançament de cadires

Una baralla al centre de la Jonquera va acabar dijous al vespre amb dos homes detinguts. En l'enfrontament hi van participar cinc persones. Una d'elles va acabar ferida al cap perquè li van llançar cadires però abans els havia esgrimit un matxet de grans dimensions.

La Policia Nacional va realitzar les dues detencions. Els arrestats són dos joves, de 24 i 27 anys, a qui se'ls acusa de ser els presumptes autors d'un delicte d'amenaces i lesions, respectivament. Ambdós joves es troben en situació irregular a Espanya.

Els fets es remunten a dijous cap a les set del vespre. En aquell moment, una furgoneta de la Policia Nacional es dirigia a realitzar un control de prevenció de la immigració irregular i va trobar-se que davant d'un bar del carrer Major hi havia una baralla.

Un grup de cinc persones estaven cridant i es llançaven cadires. Aquesta situació va generar molta expectació veïnal a ple centre de la ciutat fronterera.

Els agents van sortir del vehicle policial i van veure que un dels implicats sortia corrents amb un matxet a les mans. L'home esgrimia el ganivet de grans dimensions i va anar fins al carrer de les Alsines.

Els policies el van perseguir i li van demanar que el deixés anar a terra. Finalment, ho va fer. El jove els va mostrar, a més, que estava ferit, que portava un trau al cap i anava ben ensangonat. Durant la intervenció, va explicar als agents que era per un cop que li havien fet feia dies.

La sang, però, era recent i els agents van anar cap al punt on havia començat la baralla. Un cop allà, un dels joves va explicar que havia ferit l'altre amb un cop de cadira al cap.



Discussió anterior

Aquest enfrontament, segons van explicar les parts implicades, venia d'una discussió anterior. El del trau al cap va dir que l'havien agredit dies abans i aquest dijous, s'hi havia tornat.

Finalment, els agents de la Policia Nacional -que també van activar el SEM, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local- van procedir a detenir dos dels implicats. El que havia esgrimit el matxet va quedar arrestat per un presumpte delicte d'amenaces i el que suposadament el va agredir, per lesions. El ferit va ser traslladat en ambulància del SEM a l'hospital de Figueres, on va ser atès pel trau al cap.

Es dona el cas que els dos detinguts ja havien tingut contacte anteriorment amb la Policia Nacional, ja que es troben vivint de forma irregular a Espanya i se'ls havia iniciat un expedient per incompliment de la Llei d'Estrangeria. A més, són dos joves que compten amb múltiples antecedents policials i són coneguts a la població.