La NASA torna a premiar una imatge de Juan Carles Casado

Una fotografia de l'astrofotògraf Juan Carlos Casado va ser reconeguda el 27 de febrer per l'agència espacial de la NASA com a imatge del dia. Es tracta de la fotografia Two Hemisphere Night Sky, feta en col·laboració amb el també astrofotògraf txec Ptr Horálek. És la segona vegada que li premien una fotografia.

La imatge combina panoràmiques del cel dels dos hemisferis i, segons avança la Societat Astronòmica de Figueres, «mai s'havia assajat una imatge com aquesta». Per Casado, afincat a Figueres des de fa anys, es tracta del 55è premi que atorga la NASA a una de les seves imatges.