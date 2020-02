Els veïns del Culubret i l'Ajuntament busquen solucions contra els talls de llum

L'Ajuntament i veïns de la zona oest de Figueres busquen solucions per combatre els talls de llum, la inseguretat al barri i els problemes de neteja i manteniment. Durant una reunió convocada dijous al vespre al local de l'Associació de Veïns del Culubret, l'equip de govern va exposar les mesures socials impulsades en matèria de pobresa energètica, així com els operatius policials que s'havien dut a terme al barri per perseguir el cultiu de marihuana i el frau elèctric. Els afectats, però, reclamen solucions concretes per un problema que recorden que ja fa nou anys que dura.

A la trobada, convocada per l'equip de govern, hi van assistir prop d'uns vuitanta veïns, l'alcaldessa, Agnès Lladó, amb els regidors Pere Casellas, Jesús Quiroga i José Castellón, juntament amb l'inspector de la Guàrdia Urbana de Figueres, Josep Maria Riera, i el cap dels Mossos d'Esquadra de Figueres, Alfons Sánchez.

Segons ha explicat l'alcaldessa, Agnès Lladó, en declaracions a Diari de Girona, la reunió es va convocar per «donar la cara» i explicar què s'està fent per solucionar les problemàtiques de la zona. «L'Ajuntament accepta que durant aquests dotze anys hi ha hagut un abandonament en aquella zona», diu Lladó, i atribueix els talls de llum al cultiu de marihuana, al frau elèctric i a la pobresa energètica.

Durant la reunió no es van donar dades concretes dels operatius policials, però, segons va explicar l'alcaldessa, durant el 2019 se'n van fer sis, dels quals quatre es van realitzar a partir del mes de juny. Aquest any se n'han fet dos.

L'alcaldessa va explicar, a més, que l'Ajuntament, juntament amb Endesa Distribució, ha impulsat el projecte Connecta't, orientat a famílies amb connexions fraudulentes per tal que regularitzin la seva situació a través d'un procés d'acompanyament.

Tot i que els talls de llum a la zona s'havien atribuït darrerament al cultiu de marihuana, segons explica Lladó, la pressió policial hauria reduït el nombre de plantacions a la zona, que s'haurien traslladat a altres punts de la ciutat i la comarca.

Així mateix, arran de les darreres intervencions d'Endesa en millores al centre transformador del barri i en la sectorització de la línia, els afectats pels talls són menys, tot i que se segueixen produint.

Els veïns reclamen solucions

Els veïns però, que prefereixen mantenir l'anonimat, diuen patir-los pràcticament cada dia, i reclamen a l'Ajuntament solucions concretes que acabin amb un problema que arrosseguen, diuen, de fa nou anys. Consideren «insuficients» les actuacions impulsades fins ara al barri i volen més mesures en seguretat.

«Cada cop que hi ha un nou alcalde o alcaldessa, venen i ens expliquen què han fet en l'últim any, però el nostre problema continua. Prometen i prometen i nosaltres ja fa nou anys que estem així», critiquen.

A més, també lamenten patir problemes d'incivisme, abocaments incontrolats al carrer i a la riera, infraccions de trànsit i que se'ls pertorbi el descans.