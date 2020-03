Una calamarsada primaveral emblanquina Figueres i el seu entorn en poca estona

Just quan faltaven cinc minuts per a les dotze en punt del migdia, el canvi de temps anunciat pels meteoròlegs s'ha acabat de fer evident amb la caiguda d'una forta calamarsada que ha emblanquinat diverses parts de Figueres i el seu entorn. Les petites boles blanques no han durat gaire temps, ja que han quedat dissoltes amb rapidesa a causa de la temperatura ambient, no massa baixa.





Imatges d'un cop passada la tempesta que ha deixat el terra i els carrers blancs. Han caigut 6,1mm en poca estona i ho ha fet amb una intensitat màxima de 30,6mm/h. pic.twitter.com/tlF7WMkQEU — Lluis Blavi?? (@LluisBlavi) March 2, 2020