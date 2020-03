Espectacular incendi en un pis al centre de Figueres amb un ferit

Un incendi de matinada ha afectat un habitatge del centre de Figueres.



Quan els Bombers hi han arribat el foc ja estava desenvolupat i ja afectava la façana.



Com a resultat del succés, una persona ha resultat ferida lleu per inhalació de fum. El SEM l'ha trasllat en ambulància a l'hospital de Figueres.



Aquesta persona ha hagut de ser rescatada pels Bombers i ha patit la intoxicació pel fum.



Els Bombers han desplaçat set dotacions fins al carrer Joan Maragall a dos quarts de cinc del matí.



L'incendi ha afectat un pis d'un immoble de tres plantes i planta baixa. El foc però s'ha desenvolupat al primer mes i ha avançat per la façana.



Els efectius d'emergències han donat per apagat el foc cap a les sis de la matinada.



A banda de la persona ferida, quatre persones han pogut sortir pel propi peu i s'ha confinat també una veïna a la planta baixa.



La Guàrdia Municipal de Figueres, que també ha atès l'emergència, informa que al llarg del matí es comprovarà l'estructura de l'edifici. Que a la planta baixa té un comerç per avaluar-ne l'estat.





