Un acusat d'atracar un banc de Bàscara a punta de pistola i robar 90.000 euros, a judici

Dos lladres armats amb una escopeta retallada i una pistola van atracar la sucursal de 'la Caixa' a Bàscara (Alt Empordà) el 19 d'octubre del 2016. A dins de l'entitat, hi havia el director, dues treballadores i dos clients. Encanonant-los i amenaçant-los, van aconseguir que obrissin la caixa forta i van robar 90.505 euros. Un dels suposats autors del robatori s'ha assegut avui al banc dels acusats de l'Audiència de Girona. La fiscalia l'acusa d'un delicte de robatori amb violència amb una agreujant de multireincidència perquè té un llarg historial delictiu. L'acusat, que només ha respost a les preguntes del seu advocat, ha assegurat que quan hi va haver l'atracament estava a Itàlia, on havia fugit aprofitant un permís penitenciari.