Els cellers de la DO Empordà seran els primers a usar la carinyena blanca

Els cellers de la Denominació d'Origen (DO) Empordà, després d'anys de reivindicació, usaran la carinyena blanca per elaborar vins sota l'empara de la denominació. Seran el primer celler de l'Estat a utilitzar aquesta varietat que no es va introduir a la DO quan va néixer, el 1975, per una anomalia.

Els primers vins de carinyena blanca sota l'empara de la DO Empordà es podran comercialitzar a partir de la propera verema, una vegada els cellers registrin oficialment el raïm collit d'aquesta varietat, ha informat la DO Empordà.

Fins ara, com que no es trobava al llistat de varietats espanyoles no es podia utilitzar per a la denominació. Però des de fa anys diversos cellers empordanesos elaboren vins amb aquesta varietat en petites quantitats i de manera experimental.

El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà ha posat en marxa un pla per potenciar l'ús de la carinyena.

De moment s'han inventariat les vinyes de carinyena blanca que hi ha a l'Empordà.

Un estudi calcula que n'hi ha 19 hectàrees que es concentrarien principalment al voltant del coll de Banyuls, a la serra de l'Albera. També n'hi ha al Llenguadoc-Roselló. I per municipis, a la comarca, els que tindrien més vinyes amb aquesta varietat són: Espolla, Garriguella, Agullana, Sant Climent Sescebes i Masarac.

Un 20% dels cellers empordanesos que compten tenen carinyena blanca.

Pel que fa a les vinyes, la majoria superen els cent anys. Això evidencia la vinculació històrica de la varietat a la zona.



Distintiu per als vins

El següent pas del pla d'acció serà la creació d'un distintiu que identificarà els vins elaborats amb carinyena blanca.

La proposta forma part d'una iniciativa que té per objectiu fer valer els vins monovarietals elaborats amb les varietats tradicionals de l'Empordà: la carinyena negra, blanca i roja, i el lledoner (nom local que rep la garnatxa negra, blanca i roja).