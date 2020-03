Detinguts quatre joves per robar 9.000 € a un comprador de droga a Figueres

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Figueres van detenir dijous quatre persones per presumptament robar 9.000 euros a un comprador de marihuana mentre intentava fer la compra-venda. Les quatre persones van fugir juntament amb els dos venedors amb qui havia quedat el comprador, però anava acompanyat d'un altre comprador que va aturar una de les persones que fugia. Una patrulla que es trobava fent tasques de seguretat ciutadana va presenciar la baralla entre aquests dos. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

Els detinguts, segons han informat els Mossos d'Esquadra, són quatre joves d'entre 22 i 33 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Blanes, Sils i Molló, i han estat detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.

Els fets haurien passat en ple dia, a tres quarts de quatre de la tarda, a la zona de la Marca de l'Ham de Figueres. Els dos venedors van quedar al barri amb els dos compradors de marihuana. Una vegada van establir el contacte, van buscar un espai menys concorregut per fer la transacció.

Van desplaçar-se, els dos compradors i els dos venedors, fins a un descampat del barri. La Marca de l'Ham està situada a peu de la carretera de Roses.



Apareixen amb la cara tapada

Els Mossos relaten que mentre es trobaven allà hauria aparegut un grup de quatre persones amb la cara tapada. Van agredir el comprador i li van robar els 9.000 euros que portava per comprar la marihuana. Després van marxar corrents juntament amb els dos venedors que havien quedat per comprar la droga.

Segons els Mossos d'Esquadra, però, es van trobar que l'altre comprador va poder retenir un dels venedors i el va agredir mentre la resta fugien. Una patrulla que feia tasques de seguretat ciutadana va veure la baralla i va identificar els quatre implicats en la transacció de la droga.

Els agents van comprovar que els dos compradors volien adquirir marihuana per distribuir-la posteriorment.



Investigació oberta

Per aquest motiu, es va detenir les quatre persones com a presumptes autores d'un delicte contra la salut pública. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. Els detinguts, tres dels quals tenien antecedents, van passar dissabte a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.