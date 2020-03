Figueres estudia la compra de nou pisos en un bloc de la Creu de la Mà

El carrer Rocabertí, on l'Ajuntament de Figueres vol adquirir els pisos

El carrer Rocabertí, on l'Ajuntament de Figueres vol adquirir els pisos · Conxi Molons

L'Ajuntament de Figueres està estudiant la possibilitat d'adquirir pel dret de tanteig i retracte nou pisos en un mateix edifici al carrer Rocabertí a la Creu de la Mà. Això preocupa una comunitat de propietaris del carrer per la possibilitat de crear un gueto. Junts per Figueres ho va posar sobre la taula dilluns al vespre al ple municipal, on hi havia alguns dels veïns. El govern diu que està en estudi i recorda que les necessitats d'habitatge són d'un sector molt ampli de la població sense perfil conflictiu.

El regidor de Junts per Figueres Jordi Masquef va iniciar el debat al torn de precs i preguntes manifestant que «no estem en contra de l'adquisició de pisos de lloguer social perquè som conscients d'aquesta necessitat tan ingent a Figueres i al nostre país en general» però considera que no és «positiu ni transformador que hi hagi un nombre tan elevat d'habitatges socials a la mateixa comunitat, creiem que això crea guetos».

El regidor d'Habitatge, José Castellón, va deixar clar d'inici que no tenen cap intenció de crear guetos, amb els quals, diu, estan totalment en contra, però que és molt necessari aconseguir habitatge per a un ampli sector de població. I que no es tracta de pisos d'emergència social.

Dret de tanteig i retracte

L'alcaldessa, Agnès Lladó, va afegir que l'Ajuntament està sotmès a la Llei d'Habitatge i quan un banc es vol desfer d'habitatges té l'obligació de dir-ho a la Generalitat, que ho comunica, en primera opció, a l'Ajuntament. Però si descarten comprar-los, això no és garantia que «aquests pisos no acabin a la taula d'emergència social que té la Generalitat o al tercer sector».

A més, va demanar que no es criminalitzi el lloguer social perquè «és un lloguer que cada vegada necessiten més persones, famílies diverses, de les que anomenem normals, monoparentals, joves, gent gran i gent que estem aquí asseguts» a qui la crisi els va afectar.

L'alcaldessa, que va parlar amb els veïns presents al ple, va posar de manifest que encara queden uns dies per acabar de decidir-se.

Des de fa temps l'Ajuntament de Figueres opta per la fórmula d'adquirir pisos per anar ampliant l'habitatge que es pot destinar tant a emergència social com a lloguer social.

Preveu ampliar la borsa d'habitatge públic fins als 200 pisos de lloguer social. Actualment, la borsa compta amb una cinquantena d'immobles en propietat i vint més en règim de cessió per part de la Generalitat.