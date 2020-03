Una avaria deixa cinc poblacions sense telèfon durant quatre dies

Telefónica va resoldre ahir al matí una avaria a les línies que ha deixat sense telèfon durant quatre dies diverses poblacions de l'Alt Empordà. Bàscara ha estat una de les més afectades perquè han hagut de solventar els inconvenients que ha generat, sobretot, per no disposar del servei al Centre d'Atenció Primària. Des de l'Ajuntament lamenten la manca d'informació i atenció rebuda per part de la companyia telefònica.

Bàscara, Pontós, Garrigàs i Vilademuls són les principals poblacions afectades per l'avaria massiva que s'ha donat en línies de telèfon fix de Telefónica.



Manca d'informació

Durant aquest dies les úniques informacions rebudes han estat que es tractava d'una incidència important, però des de l'Ajuntament de Bàscara lamenten que ningú s'ha adreçat als responsables municipals per facilitar-los informació que els permetés saber fins quan duraria i prendre mesures per afectar el menys possible el servei.

A banda d'equipaments com el mateix ajuntament, la falta de telèfon fix ha suposat un problema per al Centre d'Atenció Primària (CAP), que dona servei a diverses poblacions de la zona, i per a les persones grans que viuen aïllades amb sistemes de teleassistència. En aquestes poblacions hi ha nuclis petits a forces quilòmetres de la zona més poblada.

Telefónica va informar ahir que l'avaria estava resolta des de dos quarts d'onze del matí.