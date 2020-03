Tres detinguts per assaltar un pis, retenir als seus amos i robar marihuana

Els Mossos d'Esquadra han detingut, en un dispositiu al costat de la Guàrdia Urbana de Figueres, a tres homes que el 27 de febrer van assaltar un pis en aquesta localitat i, a més de retenir als seus propietaris a punta de navalla, van robar diners i la marihuana que hi havia al seu interior.

Les detencions, ha informat avui la policia, són resultat d'una investigació oberta quan es va tenir coneixement que uns individus havien comès un robatori amb violència i intimidació a l'interior d'un pis de Figueres.

Quan van acudir al domicili, els Mossos van obrir diligències penals contra les dues persones responsables de la plantació com a presumptes autores d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i, paral·lelament, van obrir una investigació per localitzar els autors del robatori.

La policia va localitzar un domicili, al carrer Sant Antoni de Figueres, relacionat amb els assaltants i que ha estat registrat aquest matí pels agents, on han detingut dues persones i han confiscat 500 grams de marihuana, 50 de cocaïna i 100 d'heroïna.

A més, els Mossos han localitzat un vehicle robat, documentació i claus de diversos vehicles sostrets, esposes, passamuntanyes, 6 paquets simulats de droga, bàscules de precisió, 1.100 euros en efectiu, 50.000 llavors de marihuana i uns llums d'ús policial.

Posteriorment, els agents han localitzat, també a Figueres, a un tercer home, presumptament, implicat en els fets, de manera que, després de ser identificat, ha estat detingut.

Els tres homes de nacionalitat marroquina, de 28, 25 i 34 anys, veïns de Figueres, han estat detinguts com a presumptes autors de diversos delictes, detenció il·legal, amenaces, coaccions, robatori amb violència i intimidació, contra la salut pública, danys i usurpació de funcions públiques.

La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.