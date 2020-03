Troben un immigrant ocult als baixos d'un camió a la Jonquera

La policia va detectar ahir a la Jonquera un immigrant sense papers d'origen iraquià que viatjava ocult en una caixa inferior d'un tràiler. Com que el vehicle procedia de Milà, es van prendre precaucions fins que es va poder confirmar que no tenia cap símptome de coronavirus. El jove, d'uns vint anys, va ser readmès cap a França. Es tractaria del 35è immigrant que ha arribat ocult a Girona des del 2019.

L'avís es va rebre al voltant de quarts de dotze del migdia. El tràiler es va aturar a una de les zones de servei de la Jonquera, l'Andamur. Viatjava ocult en una caixa a la part inferior del camió que és metàl·lica, la caixa de palets. El soroll va posar en alerta el conductor i es va donar avís a la policia.

La Policia Local va donar avís a Mossos d'Esquadra i Policia Nacional, que es van traslladar fins al lloc pels volts de les dotze del migdia. També s'hi va traslladar el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). Una vegada allà es va comprovar que el transportista venia d'Itàlia. S'hauria aturat a Ventimiglia, on probablement podria haver accedit fins al camió la persona immigrant.

Els agents van protegir-se amb mascaretes fins que per part dels serveis mèdics es va fer un reconeixement al jove i es va comprovar que no presentava cap psímptome de coronavirus. Tampoc presentava cap lesió.

La Policia Nacional es va encarregar de tramitar la readmissió cap a França. El jove és el 35è immigrant que es detecta viatjant ocult des de gener de 2019 fins avui. El 2018 van ser 75 les persones descobertes ocultes en tràilers en només quatre mesos.

El relat habitual dels transportistes és que fan aturades a punts com Ventimiglia i sense adonar-se'n se'ls oculten al vehicle els immigrants. Hi ha màfies amb qui pacten per fer el trajecte des d'aquest punt fins a França. Generalment en arribar a aturades com la Jonquera o Garrigàs, on hi ha àrees de serveis, senten sorolls i es descobreixen les persones ocultes. Les principals vies d'entrada al país són Portbou i la Jonquera, per on entren en trens o en camions.