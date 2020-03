Descobreixen una catana camuflada en un bat de beisbol a la Jonquera

Descoberta policial a la Jonquera: una catana camuflada dins d'un bat de beisbol. Els Mossos d'Esquadra consideren inèdita aquesta forma d'ocultar l'arma prohibida i han denunciat el seu propietari.

Els fets van succeir aquest dilluns al matí, durant un control establert a l'AP-7 a la zona de l'àrea de la Porta Catalana, al quilòmetre 6,5, a tocar de la frontera. Agents dels antiavalots (ARRO) participants en un control ordinari van fer aturar un vehicle. Durant l'escorcoll del turisme van descobrir un bat de beisbol, que ja de per si es considera una arma perillosa però en manipular-la van veure que es desmuntava. A l'interior del cil·lindre hi van trobar una catana. A banda de la catana camuflada en el bat també van descobrir que el conductor portava també una navalla de 15 centímetres de fulla. Per tot això, els agents de la Jonquera van denunciar l'home -un ciutadà romanès- per tinença il·lícita d'armes.