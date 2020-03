Detenen tres traficants que roben, simulant ser policies, un cultiu de marihuana

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir a Figueres tres traficants de drogues que, fent-se passar per policies, van robar una plantació de marihuana. Les detencions es van fer al domicili, al carrer Sant Antoni, 71, on se'ls va comissar marihuana, cocaïna, heroïna, un vehicle sostret, un prioritari policial, entre altres objectes per delinquir.

La investigació va començar el 27 de febrer quan es va tenir coneixement que uns individus havien comès un robatori amb violència a l'interior d'un pis de Figures d'on van sostreure una plantació de marihuana, segons han informat els Mossos.

Els agents van obrir diligències penals contra les dues persones responsables de la plantació com a presumptes autores d'un delicte contra la salut pública i, paral·lelament, van obrir una investigació per localitzar els autors del robatori.

A partir de la investigació es va localitzar un domicili, al carrer Sant Antoni, que estaria relacionat amb l'assalt. Agents dels Mossos de la comissaria de Figueres i efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de la Regió Policial Girona, del Grup Especial d'Intervenció i de la Policia Local de Figueres, van realitzar ahir a partir de quarts de set del matí un dispositiu policial.

Els agents van detenir tres homes de nacionalitat marroquina, de 28, 25 i 34 anys, veïns de Figueres, com a presumptes autors d'un delicte de detenció il·legal, amenaces, coaccions, robatori amb violència i intimidació, contra la salut pública, danys i usurpació de funcions públiques.

Els agents van trobar a l'habitatge 500 grams de marihuana, 50 grams de cocaïna, 100 grams d'heroïna, un vehicle sostret, documentació i claus de diversos vehicles sostrets, manilles, passamuntanyes, 6 paquets simulats de droga, bàscules de precisió, 1.100 euros en efectiu, 50.000 llavors de marihuana i un prioritari policial.

Posteriorment els agents van localitzar a Figueres mateix un tercer home que també estaria implicat en els fets, per aquest motiu, després de ser identificat, ha estat detingut. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.