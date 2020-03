Sant Pere Pescador comença a netejar les platges dels efectes del temporal «Gloria»

El temporal Gloria va deixar al llarg de la platja de Sant Pere Pescador una gran barrera vegetal a primera línia de mar que ara l'Ajuntament ha començat a retirar. Troncs, branques, algues i plàstics van inundar prop de quatre quilòmetres de platja dels sis que té Sant Pere Pescador en el seu terme municipal, tal com recorda l'alcalde, Agustí Badosa. La brossa, com plàstics i objectes arrossegats pel mar, la van començar a retirar voluntaris poc després del temporal i ara hi queden les restes vegetals més voluminoses, que es treuen amb maquinària pesant. S'acumularà en pilots al llarg de la platja i es cremaran allà mateix.

L'alcalde explica que el protocol a seguir ha estat consensuat amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, ja que part d'aquestes platges formen part de l'espai protegit. Precisament, des de Costes de l'Estat van emplaçar l'Ajuntament a pactar les actuacions amb els responsables del paratge.

Un cop retirats els plàstics, s'estan recollint els troncs de grans dimensions per apilonar-los al llarg de la platja, en zones que no afectin les dunes, i a uns cinquanta metres de l'aigua, explica Badosa. Allà mateix es cremaran i les restes es trituraran darrere la duna per convertir-ho en «pols de fusta» i afavorir el creixement de vegetació i al propi mur de contenció natural de l'ecosistema dunar.

De fet, la recuperació de les dunes ha permès frenar els efectes del Gloria. El Departament de Territori i Sostenibilitat , la Diputació de Girona i la Fundació La Caixa hi han impulsat actuacions de protecció i captació de sorres per recuperar-les.

La vegetació de dimensions reduïdes arrossegada durant l'episodi meteorològic podria contribuir a la regeneració de les dunes, mentre que les restes més voluminoses s'han de retirar perquè no són adequades.

Els treballs s'estan fent per la via de la urgència i els assumeix l'Ajuntament de Sant Pere. La retirada de restes vegetals encara s'allargaran unes setmanes més fins a inicis de Setmana Santa i l'alcalde assegura que els primers càmpings que obren a l'abril ho podran fer amb normalitat. La resta, no ho faran fins al maig o a les portes de l'estiu i aleshores, així que no es preveu cap afectació a la temporada turística.



Actuacions al riu Fluvià

Paral·lelament, l'alcalde de Sant Pere Pescador demana la implicació de les administracions competents en la protecció de les motes del riu Fluvià. Agustí Badosa recorda que aquestes aigües són Zona Marítim-Terrestre amb l'atermenament del 2009 i que aquesta zona ha estat afectada pel temporal. «Allà també hi demanem protecció, perquè és espai marítim-terrestre, ja sigui de Costes de l'Estat o de l'ACA, o bé ens ajudin a cobrir aquestes despeses», defensa.