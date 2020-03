Un videoclip gravat al barri de Sant Joan genera polèmica per fer apologia del tràfic de drogues

Un videoclip enregistrat als carrers del barri de Sant Joan ha desencadenat polèmica a Figueres en considerar que fa apologia del tràfic de drogues. En la cançó, Gan-Ga Remix, de Big Sultan, s'exhibeix una arma en diverses ocasions, hi apareixen baralles de galls i, fins i tot, es mostra la recreació d'un enfrontament amb la policia, a qui els protagonistes del videoclip acaben fent fora del barri. Les imatges les ha denunciat l'exregidor del barri de Sant Joan Francesc Cruanyes i ha propiciat un allau de reaccions, entre les quals les de l'alcaldessa, Agnès Lladó, i el regidor de Seguretat, Pere Casellas.

«Tot el clip és una apologia del tràfic de drogues i no s'està de fer valer la força amb una pistola a la mà. L'ensenya més d'un cop. Se'n fot de la policia, mostra com els fan fora del barri i ve a dir que ell és l'única llei», ha denunciat públicament Cruanyes. A més, lamenta la imatge que es dona del barri després dels esforços dedicats per desestigmatitzar-lo.

Durant la cançó, que combina el castellà i l'àrab, es menciona explícitament el nom de Sant Joan i Figueres. « Todos bergamos con droga para vivir o morir (...), empaquetamos quilos traficando en Europa», diu la lletra. A més, fa una exhibició de força: « Al enemigo le ajustamos la garganta y a todos los sapos los enviamos en una manta, por eso ando con mi ganga. (...). La calle me llama por el pan de cada dia, lucho con estos cabrones también con la policia».



Les reaccions

«Tenien coneixement l'alcaldessa, el regidor de Seguretat, el de Barris, el de Benestar... del contingut i el missatge que llança aquest vídeo? De la imatge que dona de Figueres? De com n'és de pedagògic?», es pregunta.

Precisament l'alcaldessa, Agnès Lladó, juntament amb el regidor de Seguretat, Pere Casellas, ha reblat els comentaris de Cruanyes.

Per la seva banda, Lladó ha qualificat el vídeo de «repugnant» i considera que «perjudica un barri i la imatge de Figueres». Però, a més, Lladó creu que és una «gran irresponsabilitat voler sembrar el dubte amb la connivència dels electes» amb el vídeo. Una afirmació a la qual també s'ha sumat Casellas. «No m'agrada que donis per fet que tothom al barri és com descriu el psicòpata cantaire», ha reblat a Cruanyes.



Guanyem, en el punt de mira

Ambdós ho han dit en resposta al comentari de Cruanyes, en el qual recorda que el regidor de Guanyem José Castellón és resident al barri de Sant Joan, on a més ha fet de mediador per l'Ajuntament. «Em resisteixo a pensar que ni ell ni ningú de l'administració no en tinguessin coneixement», diu. Ni Agnès Lladó ni Pere Casellas han respost les peticions de l'exregidor sobre si tenien permís per fer el rodatge.

Des de Guanyem han sortit del pas de les acusacions assenyalant els anteriors governs, els quals consideren que «han estat massa pendents de la imatge de Figueres i poc concentrats a afavorir les condicions de vida» dels ciutadans.