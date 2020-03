El nou cap de la Policia Local de la Jonquera es compromet a «complicar la vida» als delinqüents

La Policia Local de la Jonquera comença nova etapa amb la recent incorporació del sergent Alonso Caballero, que ha succeït la fins ara caporal en en cap del cos, Lluïsa Santos. El nou sergent arriba a la Jonquera després d'una llarga trajectòria professional a la Guàrdia Urbana de Figueres amb l'objectiu de «millorar la qualitat de vida dels veïns» i «complicar la vida» als delinqüents, tal com ha dit durant la seva presentació pública d'aquest matí als Porxos de Can Laporta.

Alonso Caballero afronta el càrrec amb «responsabilitat, il·lusió i determinació» i ha estès la mà a la col·laboració amb altres cossos policials, per tal de garantir de seguretat ciutadana al municipi. «Utilitzaré tots els instruments que estiguin al meus avast per empitjorar la qualitat de vida delinqüencial d'aquells que de manera sistemàtica contribueixen a restar seguretat i bon viure als ciutadans de bé», ha subratllat. El relleu en la Policia Local té l'objectiu de «marcar un punt d'inflexió» en el cos policial.

L'acte ha comptat amb la presència de l'alcaldessa Sònia Martínez, el regidor de Seguretat Ciutadana, Rafael Medinilla, i representants de Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil i Guàrdia Urbana de Figueres, així com veïns i representants del comerç jonquerenc.

Per la seva banda, l'alcaldessa i el regidor de Seguretat han destacat el compromís de l'equip de govern amb la millora de la seguretat al municipi. Sònia Martínez ha reconegut que la ubicació fronterera de la Jonquera genera «oportunitats» però també «amenaces». «La Policia Local és la punta de llança de la nostra estratègia per millorar la seguretat ciutadana», ha defensat. Així mateix, Martínez ha recordat que les problemàtiques de la Jonquera «van més enllà del municipi i del nostre Estat». «Necessitem tota l'ajuda possible», ha remarcat.

L'alcaldessa també ha recordat en la seva intervenció la instal·lació de les càmeres de seguretat i la construcció de la nova comissari de Mossos d'Esquadra.

En relació al regidor de Seguretat, Medinilla ha expressat la «total confiança» del govern municipal en Alonso Caballero i "les noves energies que aportarà a la policia del municipi", destacant com a qualitats que fan d'ell una elecció idònia per al càrrec "la constància, la professionalitat, el rigor i les seves aptituds per a la direcció, la planificació i la gestió".

L'acte també ha agraït la implicació de la cap sortint, Lluïsa Santos, amb la Policia Local de la Jonquera.