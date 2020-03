El Consorci Port Portbou repara d'urgència els danys causats pel Gloria

El Consorci Port Portbou està fent obres d'urgència per reparar els danys causats per la borrasca Gloria a la dàrsena esportiva, amb l'objectiu que l'activitat del port torni a la normalitat. Els treballs s'espera que estiguin enllestits en sis setmanes.

S'invertiran 80.000 euros en actuacions de reparació.

El president del Consorci, Joan Pere Gómez, ha explicat que les obres de reparació van començar per la neteja de la zona portuària, afectada per la gran quantitat de brossa pels cops de mar. Hi ha roques, sorra i restes vegetals.

També s'han col·locat noves tapes a les arquetes de serveis perquè se les va endur el temporal.

Alhora, s'ha fet una inspecció subaquàtica de l'escullera de l'espigó i no s'ha detectat cap afectació a l'estructura.

Joan Pere Gómez, ha manifestat que "hem actuat amb celeritat per atendre l'emergència, avaluar els danys i portar endavant les reparacions i millores necessàries per donar servei als usuaris i perquè l'activitat del port es desenvolupi amb normalitat"

Els pantalans van patir danys a les torretes de subministrament de llum i aigua per a les embarcacions. Ara, s'estan instal·lant les noves torretes que són amb tecnologia LED per promoure l'estalvi energètic. També han patit afectacions els morts i les cadenes per ancorar les embarcacions, així com algunes guies de suport a la subjecció de les embarcacions.

El passeig d'accés al port es va quedar sense subministrament elèctric i amb un mur trencat. Provisionalment, s'han reparat les instal·lacions elèctriques del passeig. Queda l'arranjament del mur i la reparació de les zones del paviment danyades. També es canviaran les lluminàries trencades per unes de noves.

El control d'accés ha quedat afectat. De moment, s'ha restablert un sistema d'accés de manera provisional, a l'espera de que s'instal·li el nou control definitiu amb una maquinària que doni millors prestacions de servei als usuaris. A més, s'ha fet la revisió de les càmeres de vigilància afectades en les quals s'hauran de fer reparacions electròniques.