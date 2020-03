L'Ajuntament diu que el polèmic vídeo de Sant Joan no necessitava permís

L'Ajuntament de Figueres assegura que el polèmic vídeo gravat al barri de Sant Joan en què es fa apologia del tràfic de drogues no necessitava permís per al rodatge. Fonts municipals han explicat que, tot i que el consistori no en tenia coneixement, la gravació de la cançó Gan-ga Remix de Big Sultan no necessitava permís perquè, segons s'observa en les imatges, no hauria comportat el tancament de cap carrer.

Així mateix, des de l'Ajuntament es considera que, malgrat que la cançó deteriora la imatge del barri i de la ciutat, aquesta s'emmarca en la llibertat d'expressió.

L'exregidor del barri de Sant Joan, Francesc Cruanyes, va fer saltar l'alarma de l'existència del videoclip, en el qual s'exhibeix una arma en diverses ocasions, hi apareixen baralles de galls i, fins i tot, es mostra la recreació d'un enfrontament amb la policia, a qui els protagonistes del videoclip acaben fent fora del barri de Sant Joan. A més, lamenta la imatge que es dona del barri després dels «esforços» dedicats per desestigmatitzar-lo.

A més, la cançó relaciona el nom del barri amb el tràfic de drogues. « Todos bregamos con droga para vivir o morir (...), empaquetamos quilos traficando en Europa», diu la lletra, i més endavant hi afegeix: « Bregando en la favela, barrio Sant Joan, pregunta por Figueres y te lo diran», en una evident referència a la capital alt-empordanesa.

El videoclip ha generat enrenou per la imatge que dona de la ciutat i l'alcaldessa, Agnès Lladó, l'ha arribat a titllar de «repugnant» en considerar que «perjudica» un barri i Figueres.

La polèmica cançó es va publicar a la plataforma Youtube el mes de gener i ja suma prop de 74.000 visualitzacions.