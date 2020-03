Perd el control del cotxe, s'estavella amb vehicles aparcats, malmet senyals i bolca

Accident de trànsit aparatós i a la sortida de la ciutat de Figueres, amb un balanç de dos ferits i diversos danys materials. Un conductor ferit greu i un de lleu. Els danys bàsicament consisteixen en mobiliari urbà i vehicles. El succés va tenir lloc pels volts d'un quart de sis de la matinada a l'avinguda de Salvador Dalí, a l'altura de la intersecció amb el carrer de Port Lligat.

El conductor d'un turisme va perdre el control mentre circulava en direcció Girona per aquest cèntric vial -l'antiga N-II- i va xocar amb diversos vehicles que estaven aparcats a la calçada lateral. De retruc, va causar destrosses en senyals i, finalment, va acabar bolcant.

Com a resultat del sinistre viari, els dos ocupants van quedar a dins del vehicle. Els efectius d'emergències s'hi van traslladar ràpidament. Concretament, hi van actuar la Guàrdia Urbana de Figueres, el SEM i els Bombers, que hi van destinar quatre dotacions.

En arribar es van trobar que els ocupants del vehicle eren dins. Un d'ells finalment va poder sortir-ne pel propi peu però l'altre va necessitar que els Bombers el rescatessin de l'interior.

Aquest últim ocupant és qui va patir les pitjors conseqüències del xoc, ja que va resultar ferit de gravetat. Es tracta d'un veí de Figueres de 33 anys. El SEM finalment el va traslladar amb ambulància fins a l'hospital Josep Trueta de Girona, mentre que l'altre ferit, de poca gravetat, va ser traslladat a l'hospital de Figueres.

L'accident de trànsit va ser molt aparatós i va generar diverses destrosses en vehicles i mobiliari urbà. D'entrada, el conductor va causar destrosses a la part davantera d'almenys quatre vehicles que estaven aparcats a tocar del vial en perdre el control del seu cotxe. Però també van patir les conseqüències de l'accident de trànsit un fanal, un semàfor, un senyal de trànsit i mobiliari urbà.

La Guàrdia Urbana de Figueres està a càrrec de la investigació de l'accident de trànsit.

El sinistre viari també va copsar l'atenció de veïns de la zona i algun d'ells ho va immortalitzar a les xarxes socials.

En un vídeo es podia veure perfectament com el cotxe estava bolcat de cap per avall i el fort desplegament dels serveis d'emergències en aquesta zona de la ciutat, que sortosament no estava gaire concorreguda.