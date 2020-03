Vilafant anuncia que s'ampliarà l'aparcament del TAV de forma imminent

L'Ajuntament de Vilafant ha anunciat que Adif s'ha compromès a ampliar de forma imminent l'aparcament de l'estació del TAV en una primera fase que comportarà passar de 167 a 204 places. Més endavant hi haurà una segoa fase que consistirà a incorporar un nou terreny que permetrà doblar la capacitat.

L'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, es va reunir dilluns amb responsables d'Adif i de la concessionària que gestiona el pàrquing de l'estació per traslladar-los la preocupació per la manca d'aparcament que en determinades hores i dies pateix l'estació de l'AVE de Figueres-Vilafant.

La reunió va acabar amb l'acord d'ampliar-lo en dues properes fases. La primera, que es farà de forma imminent, serà una reestructuració de la zona i la demolició d'alguns elements arquitectònics, que sumarà 37 places d'aparcament addicionals a les 167 actuals.

Hi ha prevista, a mig termini, una segona fase d'ampliació en què ja s'adequarien terrenys propietat d'Adif situats entre el torrent de les Avalls i la zona de vies i que pràcticament duplicaria la capacitat actual per encabir la demanda dels vehicles dels usuaris del tren.



Més freqüències de trens

L'alcaldessa també té previst reunir-se amb la presidència de Renfe per abordar temes ja relacionats pròpiament amb el servei ferroviari com les freqüències, recuperar alguns dels trens desapareguts amb la posada en funcionament dels Euromeds o que els combois no s'aturin tan lluny un cop arribin a l'estació.

L'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, considera que les reunions amb Renfe i Adif són importants i que se seguirà treballant per tal de treure el màxim profit de tenir una estació d'alta velocitat en un municipi de poc més de 5.000 habitants.