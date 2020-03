Figueres tanca equipaments municipals i suspèn la Fira del Bunyol pel coronavirus

L'Ajuntament de Figueres ha decidit tancar equipaments, anul·lar les classes i suspendre fires i esdeveniments esportius per frenar el contagi del coronavirus. Unes mesures que es comencen a aplicar avui i que s'allargaran durant un mínim de quinze dies seguint les directrius de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa a l'atenció ciutadana, es demana que tota la informació o tramitació de documents es faci de manera telemàtica o telefònica en la mesura del possible. Des del consistori també s'insisteix en què se segueixi la informació dels canals oficials i no es difonguin informacions falses o no contrastades.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha reunit aquest migdia la Comissió Municipal de Protecció Civil arran de l'activació en fase d'emergència-1 per part del Govern català per evitar la propagació i el contagi pel coronavirus SARS-CoV-2. S'ha avaluat la situació, s'han establert els mecanismes de prevenció de contagis i s'ha planificat l'organització dels serveis en funció de l'evolució, seguint les directrius del Departament de Salut de la Generalitat.

A partir de l'escenari actual, la Comissió Municipal de Protecció Civil ha activat el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) i ha posat en marxa un Gabinet de crisi que es reunirà diàriament per analitzar l'evolució. De moment, seguint les recomanacions de la Generalitat, l'Ajuntament ha decidit tancar al públic durant quinze dies diferents equipaments municipals com són el Teatre El Jardí, els Caputxins, La Cate, la Biblioteca Fages de Climent, el Museu del Joguet de Catalunya i el Museu Empordà.

Tampoc obriran els pavellons esportius, els estadis municipals, la piscina municipal i l'Estadi Albert Gurt. Pel que fa als equipaments cívics, les mesures afecten el centre cívic Joaquim Xirau i el de la Creu de la Mà (en aquest darrer tot menys el servei de dispensari). La Fira del Bunyol i la Cursa de Sant Josep, programades pel cap de setmana vinent, també s'han anul·lat.

D'acord amb les indicacions del departament d'Educació, a partir de demà divendres, 13 de març, romandran tancats els centres educatius, els instituts i les llars d'infants. Pel que fa a l'atenció ciutadana, s'ha demanat que tota la informació o tramitació de documents que hagin de fer els ciutadans i ciutadanes es faci de manera telemàtica o telefònica en la mesura del possible. L'atenció presencial serà sempre demanant cita prèvia.

L'Ajuntament també ha insistit en què se segueixi la informació dels canals oficials i no es difonguin informacions falses o no contrastades. En aquest sentit el consistori ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat i confiança ja que "tots els centres mèdics" de la comarca estan a punt per activar el protocol davant d'un possible cas de coronavirus.

Des de l'ajuntament han assegurat que se seguirà l'evolució dels esdeveniments i dels protocols que activi la Generalitat de Catalunya i es demana a la ciutadania que, en cas de dubte, s'informi a través del 061 o el 112.