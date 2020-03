A judici els pares acusats d'agredir les filles i abusar-ne repetidament

La secció quarta de l'Audiència de Girona va jutjar ahir uns progenitors acusats d'abusar sexualment (en el cas del pare) de les filles i agredir-les durant anys a Figueres. La Fiscalia demana 28 anys i mig de presó per al pare i 5 anys i mig per a la mare, unes peticions que l'acusació no va retirar malgrat que les tres víctimes van declarar al judici que tot el que consta a les denúncies és «mentida». La tesi de l'acusació manté que les filles han estat sota pressió familiar des del 2016, any en què van denunciar els fets, i que, en tractar-se dels seus pares, tenen sentiment de culpabilitat davant les altes penes a les quals aquests s'enfronten.

Els escrits de la Fiscalia indiquen que els progenitors, que vivien a Figueres amb les tres filles, van sotmetre-les en «incomptables» ocasions a violència física i psicològica des de fa més de sis anys. D'una banda es relaten diversos episodis d'abusos i tocaments a dues de les víctimes per part del pare, que haurien tingut lloc al dormitori de les nenes, que llavors tenien 12 i 14 anys, respectivament. En consonància amb les presumptes agressions sexuals, l'acusació sosté que van patir un «estricte control parental» que incloïa violència física, insults i amenaces per part d'ambdós progenitors. Arran de les denúncies, les dues filles menors van ingressar en un centre d'acollida, on la petita encara resideix.

Els dos acusats van negar els fets, i van assegurar que la filla gran va denunciar-los perquè volia anar a viure amb la parella, i que la germana mitjana va interposar-ne una segona per «ajudar-la». Les tres menors van oferir un relat en el mateix sentit, assegurant que van inventar-se episodis d'abusos molt detallats però que mesos després se'n van penedir i que van anar a un notari «per iniciativa pròpia i sense pressions» per explicar «la veritat». El cert és que durant el procediment les menors van canviar de versió diverses vegades, ja que després de fer la declaració notarial van explicar als tècnics del centre d'acollida que havien patit pressions. Amb tot, els pèrits psicòlegs van declarar que els relats de les víctimes són «versemblants» i que no hi ha indicis de fabulació.

En aquest sentit, l'acusació compta amb el testimoni de l'exparella de la filla gran, que va assegurar haver presenciat un episodi violent entre el pare i una de les filles enmig del carrer, on aquest li va propinar un cop de puny i la va estirar pels cabells. El cas ha quedat vist per a sentència.