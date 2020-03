Figueres anul·la els casaments a l'Ajuntament i limita l'assistència als funerals

Figueres anul·la tots els casaments que s'havien de celebrar a l'Ajuntament i limita l'assistència als funerals que se celebrin als tanatoris pel risc de contagi de coronavirus. A partir d'ara, a les exèquies es podrà ocupar com a màxim un terç de l'aforament de la sala.

El consistori també ha tancat els equipaments municipals, a excepció del menjador social i el centre de distribució d'aliments (que es consideren serveis bàsics) i l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (OMAC) només atendrà en horari de matí i amb cita prèvia. A més, es recomana a la ciutadania que faci el tràmits de manera telemàtica. El consistori també ha decidit retardar fins el 5 maig el cobrament dels rebuts domiciliats de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI).

Les noves mesures per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2 s'han adoptat aquest divendres en el marc d'una reunió del Comitè de Treball de crisi que ha constituït l'equip de govern. El consistori, seguint les recomanacions de la Generalitat, només mantindrà oberts aquells equipaments que ofereixin serveis bàsics (socials i de salut).

Així, el menjador social i el centre de distribució d'aliments sí que funcionaran, però la resta d'equipaments tanquen. Entre d'altres, totes les instal·lacions esportives (com pavellons, piscina o l'estadi Albert Gurb), la biblioteca Fages de Climent, l'arxiu, l'oficina de turisme i el centre de formació integral Ferran Sunyer (que s'afegeixen al teatre i als museus). Els centres cívics també es clausuren, a excepció del dispensari del Joaquim Xirau.

Per evitar el risc de contagis per la covid-19, el consistori suspèn totes les activitats organitzades o autoritzades per l'Ajuntament, tant en espais tancats com a l'aire lliure. La mesura, a més de la Fira del Bunyol i la Cursa de Sant Josep –que ja es van anunciar ahir- també inclou el mercat setmanal de la roba.



Els casaments, suspesos

El consistori ha anul·lat tots els casaments a l'Ajuntament i també ha limitat la presència d'assistents als funerals que se celebrin als tanatoris. La sala, com a màxim, només es podrà omplir fins a un terç del seu aforament.

A més de les restriccions d'horari a l'OMAC, i l'obligació d'anar-hi al matí amb cita prèvia, el consistori també potenciarà el teletreball entre el personal que té fills al seu càrrec. "Podrà acollir-se al teletreball i aplicar-se una flexibilitat horària amb la possibilitat de recuperar les hores no treballades fins a final d'any", diu l'Ajuntament de Figueres en un comunicat.

El consistori explica que es garantirà la presència del personal de "serveis imprescindibles", considerant dins aquesta categoria "aquells que vetllen per la seguretat i els que permeten el funcionament normal d'una administració pública". Per últim, l'Ajuntament també retardarà el cobrament dels rebuts domiciliats de l'IBI fins el 5 de maig.