Més de 400 assistents a la Fira d'Ocupació per a majors de 45

La Fira d'Ocupació Alt Empordà +45 celebrada dimecres al pavelló Joel González de Vilafant va reunir més de 400 persones demandants de feina i majors de 45 anys. La fira va comptar amb la participació de 24 empreses que van oferir 51 propostes laborals que suposaran 203 llocs de feina.

La fira té per objectiu impulsar la inserció laboral d'aquest col·lectiu, així com rebre assessorament sobre estratègies per cercar feina. Tant la presidenta del Consell Comarcal, Sònia Martínez, com l'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, van destacar la necessitat d'aquests esdeveniments per incentivar l'ocupació de sectors vulnerables i el treball conjunt entre administracions.