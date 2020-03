Els regidors d'ERC de la Jonquera investigats per tallar l'AP-7 no declaren

Els regidors d'ERC de la Jonquera Jaume Ricart i Marta Collell, investigats per tallar l'AP-7 durant la jornada de vaga general del 18 i 19 d'octubre, es van acollir ahir al seu dret a no declarar als jutjats de Figueres. Ambdós estan investigats per desordres públics i ahir van ser citats als jutjats de Figueres. Tal com va explicar el seu advocat, Joan Ferrer, «s'estudiaran» la causa, ja que fins al moment no hi havien pogut tenir accés. També espera que el cas s'acabi arxivant.

La Guàrdia Civil ja va citar a declarar els dos regidors a la comandància de Girona a finals de novembre, que ara ha derivat l'atestat als jujtats de Figueres. Ja aleshores es van acollir al seu dret a no declarar.

Ahir al matí, en suport a Ricart i Collell, es van concentrar prop d'una quarantena de persones a les portes dels jutjats de Figueres.

Tal com va explicar el seu advocat, la decisió s'ha pres tenint en compte que acabaven de «conèixer l'expedient» i que no hi havia pogut tenir «accés» prèviament. Ferrer va detallar que volen tenir «prou temps» per analitzar-lo i estudiar-lo, tot i que va afegir que espera que s'acabi arxivant la causa.