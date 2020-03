L'Ajuntament de Figueres obre un canal de Telegram per informar sobre el coronavirus

L'Ajuntament de Figueres ha obert un canal de Telegram per tal d'informar a la ciutadania sobre les mesures que es prenen a nivell municipal per fer front a la contenció i prevenir el contagi del COVID-19.

A través d'aquest canal s'informarà i s'actualitzarà la informació que ja es va actualitzant a la pàgina web municipal a través d'un apartat concret on hi ha les mesures preses, els decrets aprovats i les recomanacions. L'objectiu és poder informar de forma ràpida a la ciutadania per tal que estiguin informats de l'última hora.

El canal és totalment gratuït i només cal descarregar-se l'aplicació de Telegram i buscar l'àlies @ajuntamentdefigueres o a través del web: t.me/ajuntamentdefigueres.